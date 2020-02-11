“كاف” يعلن قائمة الزمالك النهائية لخوض السوبر الأفريقي

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بـ18 لاعبا، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قائمة نادي الزمالك النهائية لخوض السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر “كاف” قائمة الزمالك عبر موقعه الرسمي، وتضم القائمة كلا من:

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في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”، ومحمد أبوجبل.

وفي الدفاع: محمد عبدالشافي، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، محمود حمدي “الونش”، حازم إمام، وعبدالله جمعة.

وفي خط الوسط: فرجاني ساسي، وطارق حامد، ومحمد حسن.

وفي الهجوم: مصطفى محمد، ومحمود عبدالرازق “شيكابالا”، ويوسف أوباما، وإسلام جابر، وأحمد سيد “زيزو”، ومحمد أوناجم، وأشرف بن شرقي.

كان المدير الفني لنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، استبعد :محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمد عبدالسلام، وأحمد عيد، وكريم بامبو، ومصطفى فتحي، ومحمد عنتر، وعمر السعيد، وكاسونجو”.