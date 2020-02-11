بخمسة مهاجمين.. الترجي يواجه الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي

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أعلن موقع اتحاد الكرة الأفريقي “كاف” قائمة فريق الترجي، التي اختارها المدير الفني لفريق الترجي مُعين الشعباني، لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك في العاصمة القطرية الدوحة،

وذكر الموقع قائمة فريق الترجي والتي ضمت 18 لاعبًا وهي:

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في حراسة المرمى: معز بن شيريفية، ورامي جريدي.

وفي الدفاع: محمد علي يعقوبي، وخليل شمام، وسامح دربالي، وإلياس شيتي، وإيهاب مباركي، وعبدالقادر بدران.

وفي خط الوسط: كوامي بونسو، وفوساني كوليبالي، وعبدالرؤوف بنغيت، وفادي بن شوف، ومحمد علي رمضان.

وفي الهجوم: بلال بن ساحة، وإبراهيم أوتارا، وحمدو الهوني، وطه ياسيني خنيسي، ومحمد علي بن حمودة.