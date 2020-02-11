تقارير: يوفنتوس مستعد للتعاقد مع جوارديولا

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ذكرت تقارير أوروبية أن إدارة “السيدة العجوز” يوفنتوس، على استعداد من أجل التعاقد مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي “مهما كلف الأمر” لتدريب “البيانكونيري”.

كان سبق وارتبط جوارديولا بتدريب يوفنتوس عقب رحيل ماسيمليانو أليجري نهاية الموسم الماضي، قبل تولي مدرب تشيلسي السابق المهمة الفنية للفريق الإيطالي.

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ويواجه ماوريسيو ساري خطر الإقالة، عقب تراجع أداء يوفنتوس وتلقيه الخسارة الثالثة له بالدوري، أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2-1، ما مكن إنتر ميلان من احتلال صدارة “الكالتشيو”.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن إدارة “البيانكونيري” مستعدة لتلبية طلبات جوارديولا مهما كانت، لتدريب الفريق الصيف المقبل.

وأكد رئيس نادي يوفنتوس أندريا أنيلي، أن جوارديولا الحلقة المفقودة لمساعدة السيدة العجوز لحصد لقب دوري أبطال أوروبا الأول منذ عام 1996.

كان جوارديولا تولى المهمة الفنية لمان بلو أول موسم 2016 – 2017، وقاده للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة الإنجليزية مرتين، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الدرع الخيرية مرتين.