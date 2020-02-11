الأهلي يُجهز أليو بادجي استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي

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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني برنامجاً خاصاً للنجم السنغالي أليو بادجي، من أجل تجهيزه للمباراة القادمة أمام فريق المصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان المهاجم أليو بادجي قد غاب عن الماضية لفريق الأهلي والتي فاز فيها الأخير مساء يوم أمس الإثنين على حساب فريق طلائع الجيش، بعدما سافر إلى موطنه السنغال من أجل القيام بتجديد جواز سفره.

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ويأمل المدير الفني للفريق الأهلاوي رينيه فايلر أن يكون بادجي جاهزاً من الناحية البدنية بنسبة 100%، حتى يتم الدفع به بصفة أساسية في اللقاء المرتقب القادم أمام فريق المصري البورسعيدي، والذي سيُقام في مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية.

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