أجايي: الأهلي فريق جماعي وهدفنا التتويج بجميع الألقاب مع نهاية الموسم

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تحدث النجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المستويات والنتائج الرائعة التي قدمها فريقه طيلة الأشهر الماضية، والتي كانت آخرها الفوز مساء يوم أمس الإثنين على حساب فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد جونيور أجايي خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء أنه يشعر بسعادة كبيرة من الانتصارات المتتالية التي حققها فريقه طوال الفترة الماضية، وخاصة بعدما تمكن من إحراز الهدف الأول لصالح فريقه في مباراة يوم أمس أمام فريق طلائع الجيش.

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وأشار أيضاً إلى أن المارد الأحمر فريق جماعي يعتمد على كافة العناصر المتواجدة لديه وليس على لاعب فقط لا غير، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الانتصار في جميع المباريات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

وشدد جونيور أجاي في حديثه على أن الفريق الأهلاوي يطمح إلى التتويج بكافة الألقاب التي يُنافس عليها مع نهاية الموسم الحالي، وفي مقدمتها بدون أدنى شك لقب دوري أبطال إفريقيا، مضيفاً أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال التركيز على كل مباراة لوحدها تلو الأخرى.

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