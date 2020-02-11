الكاف يُعلن رسمياً موعد مباراة الأهلي وصن داونز ذهاباً وإياباً في دوري أبطال إفريقيا

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، والتي تأتي ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز سوف تُقام في مساء يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحديداً بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأشار الكاف أيضاً إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين سوف تُقام في يوم 7 مارس 2020 على أرض دولة جنوب أفريقيا، وذلك تحديداً بداية من الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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