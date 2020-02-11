رسمياً .. 28 فبراير موعداً لمباراة الزمالك والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

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استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصفة رسمية على يوم 28 فبراير المقبل من العام الحالي 2020، من أجل إقامة مباراة ذهاب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي.

ولا يزال ملعب المباراة مجهولاً حتى اللحظة في انتظار حسم الأمر من طرف الجهات الأمنية، حيث من المقرر إما أن تُقام المباراة على ملعب السلام أو يتم نقلها إلى ملعب القاهرة الدولي، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وأشار الاتحاد الإفريقي أيضاً إلى أن مباراة الإياب بين الزمالك والترجي سوف تُقام في يوم 6 مارس القادم من العام الجاري أيضاً 2020، وذلك تحديداً على ملعب رادس بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

يُذكر أن الزمالك والترجي سوف يلتقيان في مساء يوم الجمعة القادم، ولكن في العاصمة القطرية الدوحة على هامش مباراة كأس السوبر الإفريقي.

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