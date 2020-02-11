جماهير الزمالك تدعم اللاعبين في مطار الدوحة وتُطالب بلقب السوبر الإفريقي

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حرصت العديد من جماهير نادي الزمالك على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد وصولها مباشرة إلى مطار الدوحة في الساعات الماضية استعداداً لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وكانت بعثة الزمالك قد تحركت في صباح اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي تجاه العاصمة الأردنية عمان، ثم استقرت هناك ترانزيت لمدة ساعة قبل التحرك بعدها مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

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وهتفت جماهير القلعة البيضاء التي كانت حاضرة في مطار الدوحة للاعبين، حيث طالبتهم بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي ورددت عبارة “السوبر يا زمالك”.

ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب ثاني بن جاسم بن حمد الخاص بنادي الغرافة القطري، وذلك بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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