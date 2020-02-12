مدرب “بيراميدز” يكشف حقيقة انتقال الشناوي إلى “الأهلي”

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نفى محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز، شائعة انتقال الحارس أحمد الشناوي إلى النادي الأهلي، موضحا أن استبعاد الشناوي من قائمة الفريق خلال المباريات السابقة جاء على خلفية إصابته، إلى جانب تألق المهدي سليمان حارس الفريق الأساسي في الفترة الحالية.

وأوضح مدرب بيراميدز، أن الشناوي حارس جدير بالثقة ومتواجد في التدريبات بشكل طبيعي ولا نواجه أي مشكلة معه، وشكوته من الإصابه أصبح من الصعب اختياره كحارس أساسي في الفريق في الفترة الحالية.

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وكان الجماهير لاحظت غياب حارس المرمى أحمد الشناوي، في مباريات بيراميدز خلال الفترة الماضية، بعد أسابيع قليلة من شفاءه من إصابته.