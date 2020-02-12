مدرب الترجي: “الزمالك” لديه نقاط ضعف.. ولا أفضل لقاء “الأهلي”

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قال نبيل معلول المدير الفني الأسبق للترجي التونسي، إن المواجهة مع فريق الأهلي أصعب من لقاء الزمالك، وذلك كون الزمالك له نقاط ضعف عديدة بينها عدم قدرته على الامساك بالكرة سريعا إلى جانب أن فرجاني ساسي وطارق حامد يعتبرا مصدر قوته، مضيفا أن الترجي يسيطر على الكرة الإفريقية بسبب حصده للقب دوري الأبطال لعامين متتاليين.

وأضاف معلول، في تصريحات صحفية، أن الزمالك فريق قوي ويمر بأفضل حالاته في الفترة الحالية فنيا وبدنيا، إلى جانب تركيز اللاعبين من أجل حصد الكأس لذلك ستكون مواجهة صعبة على الفريقيين، موضحا أن مواجهة النادي الأهلي هي الأصعب لامتلاكه فريقا قويا من أصحاب الخبرة والشخصيات المميزةوأنه شخصيا لا يفضل المواجهة مع الأهلي.

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وأشار إلى أن فريق الترجي تغير كثيرا عن الموسم السابق لما اكتسبه من خبرات على خط الوسط، إلى جانب خسارة 5 من أبرز لاعبيه بينهم فرانك كوم وجيلان الشعلالي، موضحا أن لقاء الزمالك سوف يكون حماسي.

وأضاف أن فرجاني ساسي يمتلك رؤية جيدة وطارق حامد ميزان خط الوسط، كما أن محمود عبدالرازق شيكابالا قد يمثل خطورة في أي لحظة بصناعة الأهداف، مضيفا أن نقطة ضعف الزمالك تبقى في البطء والتحول من النزعة الدفاعية إلى الهجومية في الهجمات المرتدة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام مباراة بين الزمالك والترجي في دوري الأبطال في السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبلة، على أرض العاصمة القطرية الدوحة.