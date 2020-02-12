بعد فوزه على صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. ساديو ماني يتحدث عن مشواره الكروي

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اعترف السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، بالفضل في نجاحه إلى دعم وحماس أبناء قريته بامبالي ما يجعله دائما في أفضل حالاته، مضيفا أن التعامل مع الناس بتلك الطريقة يجعلك تبذل جهدا كبيرا لتدفعهم للفخر بك ورد الجميل لهم.

وأضاف ماني، في تصريحات صحفية لموقع ليفربول، بعد تتويجه كأفضل لاعب في إفريقيا، أنه عندما احتراف في نادي ميتز بفرنسا كان يلعب في دوري الدرجة الثانية، ولم يكن لدى القرية قناة لمشاهدة الدوري الثاني، لذلك كان الجميع متحمسًا لرؤيتي على التلفزيون أولاً وقبل كل شيء، موضحا أنهم حرصوا على متابعته دائما، معربا عن سعادته وفخره بذلك التتويج من أجل تقديمه أداء أفضل مع فريقه، مؤكدا سعيه لإحراز العديد من الألقاب في المستقبل خاصة في ظل لعبه مع ليفربول.

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وكان ماني فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، خلال الحفل الذي أقيم في القاهرة، متفوقًا على زميله المصري محمد صلاح ومنافسه الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي.