طبيب “الأهلي” يوضح الحالة الصحية لسعد سمير وحمدي فتحي

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أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، خضوع المدافع سعد سمير لفحص طبي في ألمانيا خلال الساعات المقبلة تحت إشراف ماركوس فولتر، موضحا أنه كان قد أجرى جراحة مؤخرًا في وتر أكيلس، إثر إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف محمود، في تصريحات صحفية، أن اللاعب سوف يخضع إلى برنامج تأهيلي وعلاجي في ألمانيا قبل تنفيذ المرحلة الجديدة في برنامج العلاج الطبيعي.

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وأوضح أن اللاعب حمدي فتحي، سوف يستكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي وفقا لما حدده الطبيب الألماني هيرمان ماير بعد خضوعه لجراحة غضروف الركبة، مشيرا إلأى أنه بدأ في برنامج تأهيلي داخل مقر النادي بالجزيرة.