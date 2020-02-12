مصدر يوضح خلفية قرار “اتحاد الكرة” بوقف سيد بعد الحفيظ

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قال مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، إن غياب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مباراة نادي الأهلي أمام المصري المؤجل من الجولة السادسة غير قانوني، جاء ذلك على خلفية إصدار لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قرارا بإيقاف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة بسبب أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن اللجنة تأخرت في استصدار القرار، موضحا أنه كان يفترض إيقافه منذ مباراة الأهلي مع مع طلائع الجيش في الجولة ال17 من الدوري، مشيرا إلى أنه خطأ إداري.

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