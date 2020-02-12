استعدادا لمواجهة “الترجي”.. شيكابالا يخضع لاختبار طبي

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قال مصدر مسؤول، إنه من المقرر أن يخضع محمود عبد الرازق “شيكابالا” جناح نادي الزمالك، لاختبار طبي من أجل تحديد موقفه من خوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي ضد الترجي التونسي، على أن يحدد الاختبار مدى جاهزيته للمشاركة في مران الغد في إطار مواجهات السوبر الإفريقي.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن شيكابالا كان يعاني من إصابة في الركبة خلال الأيام الماضية، بعدما تعافى من إصابة سابقة تسببت في شد العضلة الخلفية.

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ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، الجمعة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة.