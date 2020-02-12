استعدادات “الترجي” التونسية للقاء “الزمالك” في الدوحة

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قالت صحفية الصباح التونسية، إن فريق الترجي التونسي وصل إلى الدوحة أمس، استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي، موضحة أن البعثة لا تضم عبد الرحمن مزيان رائد الدفاع ومحمد أمين توجاي ويوسف المصراتي وعبدالقادر بدارين.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير عنها، أنه من المقرر أن يشمل خوض الفريق حصتين تدريبيتين بقيادة معين الشعباني قائد الجهاز الفني من أجل تنظيم التدريبات الفنية والتكتيكية والاستقرار على ملامح التشكيل النهائي لمباراة الترجي أمام الزمالك الجمعة المقبلة.

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ومن المقرر أن يخوض الترجي مباراة كأس السوبر الإفريقي، مع الزمالك على كأس الكونفدرالية.