مصادر تؤكد اقتراب تعافي لويس سواريز وعودته إلى برشلونة أبريل المقبل

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كشفت مصادر صحفية إسبانية عن أخبار سارة للغاية لنادي برشلونة الإسباني، وذلك بخصوص موعد عودة النجم الأوروجوياني لويس سواريز من جديد إلى الملاعب بعد اقتراب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الأسابيع الماضية.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن المهاجم لويس سواريز يسير برنامجه العلاجي بشكل مثالي للغاية، مما قد يجعله يعود من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة زملائه في شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020.

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وأشارت إلى أن الجميع كان يعلم أن سواريز لن يعود إلى الملاعب إلا مع بداية الموسم المقبل ولن يلحق حتى بالنسخة القادمة من مسابقة كوبا أمريكا، بسبب العملية الجراحية الناجحة التي أجراها بعد إصابته الأخيرة إضافة إلى تقدمه في العمر.

وشددت الصحيفة على أن المعجزة تبدو قريبة من الحدوث في ظل إصرار ورغبة لويس سواريز على مساعدة زملائه في برشلونة على التتويج بكلاً من لقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا مع نهاية الموسم الجاري.

وأضافت أن النجم الأوروجوياني يُدرك جيداً أن فريقه الكتالوني سوف يُعاني طيلة الأسابيع القادمة، وخاصة بعدما تأكد أيضاً من غياب النجم الفرنسي الشاب عثماني ديمبيلي حتى نهاية الموسم بداعي الإصابة على مستوى عضلات الفخذ.

يُذكر أن البارسا كان قد تم إقصائه قبل أيام قليلة فقط من الآن من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، وبالتالي لم يعد أمامه هناك سوى المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويبتعد الفريق الكتالوني بفارق 3 نقاط عن صدارة ترتيب الليغا الإسبانية والتي يحتلها تحديداً غريمه التقليدي ريال مدريد، كما يجد نفسه أيضاً على موعد مع مواجهة مرتقبة في الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال مواجهة فريق نابولي الإيطالي.

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