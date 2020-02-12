خالد محمود يُطمئن جماهير الأهلي على الحالة الصحية للثنائي حمدي فتحي وسعد سمير

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حرص الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي على طمأنة جماهير القلعة الحمراء على آخر تطورات الحالة الصحية الخاصة بكلاً من الثنائي حمدي فتحي وسعد الدين سمير لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد خالد محمود خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء أن النجم سعد الدين سمير سوف يخضع إلى فحص طبي جديد خلال الساعات القليلة القادمة في دولة ألمانيا، وذلك تحت إشراف الطبيب المسؤول عن إجراء الجراحة له مؤخراً من أجل تحديد مدى تحسن حالته الصحية.

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وأشار أيضاً إلى أن نتيجة ذلك الفحص الذي سوف يخضع له المدافع سعد سمير، سوف تُحدد إذا ما كان الأخير في حاجة للبدء في مرحلة جديدة في البرنامج العلاجي الخاص به أو الاستمرار على نفس المرحلة التي سار عليها طيلة الأيام الماضية.

وشدد خالد محمود في حديثه على أن اللاعب سوف يبقى في ألمانيا لبعض الوقت، حتى يقوم الطبيب المسؤول عن إجراء العملية الجراحية له بتحديد البرنامج العلاجي الذي سوف يسير عليه بعد العودة مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وعن متوسط الميدان حمدي فتحي، أكد أن الأخير سوف يُسافر من جديد إلى ألمانيا خلال 14 يوماً من الآن، بالرغم من أنه كان هناك مؤخراً إلا أن تكرار سفره مرة أخرى يأتي من أجل استكمال البرنامج العلاجي الخاص به تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية على مستوى غضروف الركبة.

يُذكر أن النادي الأهلي سبق وأن تأكد من خسارة مجهودات كلاً من الثنائي المذكور حتى نهاية الموسم الحالي، على أمل أن يكون كلاهما جاهزاً بكامل قوته مع انطلاقة الموسم المقبل.

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