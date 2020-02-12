رسمياً .. تجديد استضافة مصر للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة 10 سنوات

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شهد مقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عملية توقيع اتفاقية ما بين مصر وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل تجديد استضافة الأراضي المصرية لمقر الكاف لمدة 10 سنوات قادمة على أن يتم تجديدها بصورة تلقائية في حالة موافقة الأطراف المعنية.

وتم توقيع هذه الاتفاقية بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري، إضافة إلى وزير الشباب والرياضة المصري، وأيضاً السيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية للمساهمة في عملية تطوير كرة القدم الأفريقية.

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ومن المؤكد أن هذه الاتفاقية سوف تُساعد على تحسين صورة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد التهم التي تم توجيهها له مؤخراً بسبب احتمالية تواجد مزاعم فساد مالي في أرجاء المكتب التنفيذي التابع للكاف، إلا أن هذه الاتفاقية تؤكد على سعي مسؤولي الكاف لتطوير كرة القدم في قارة إفريقيا.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الحكومة المصرية قامت بجميع الإجراءات اللازمة منذ عام 2017 من أجل ضمان توقيع هذه الاتفاقية في الوقت الحالي، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى وزارة المالية وأيضاً وزارة الخارجية.

وتعتبر هذه الاتفاقية الجديدة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منظمة دولية غير تابعة للحكومة المصرية، ولكن يتم توفير لهذه المنظمة العديد من الامتيازات الخاصة سواء لمقر المنظمة أو حتى كافة العاملين بها.

وتتمثل هذه الامتيازات في توفير خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، إضافة إلى الهاتف والتلغراف والنقل المحلي وأيضاً الحماية المدنية، كما تشمل الاتفاقية أيضاً الامتيازات الجمركية والضريبية، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لتسهيل سير العمل داخل منظومة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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