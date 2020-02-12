موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الجمعة 14/2/2020

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موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد الأهلي والمصري البورسعيدي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والمصري البورسعيدي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، ستكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والمصري البورسعيدي

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي والمصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 42 نقطة من 14 مباراة.

المصري البورسعيدي، المركز العاشر، يمتلك في رصيده 20 نقطة من 15 مباراة.

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