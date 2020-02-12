محامي محمد صلاح ينفي توصل المنتخب الأولمبي لاتفاق مع ليفربول من أجل أولمبياد طوكيو

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حرص رامي عباس المحامي الخاص بالنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على نفي كل الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية، وذلك بخصوص توصل المنتخب الوطني المصري الأولمبي إلى اتفاق مع نادي ليفربول من أجل ضمان مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو.

وقام رامي عباس بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي: “لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن اختيار محمد صلاح للتواجد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو”.

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وكان الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قد أكد في تصريحات له خلال الأيام الماضية، أن الجهاز الفني بالكامل قد استقر على استدعاء محمد صلاح من أجل المشاركة في النسخة القادمة من أولمبياد طوكيو صيف العام الحالي 2020.

وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي العالمي وليس المصري فقط، نظراً لأن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول سبق وأن أشار مؤخراً إلى أنه لم يوافق بعد على مشاركة فخر العرب محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، كما شدد أيضاً أنه سوف يتحدث مع اللاعب عن ذلك الملف في الوقت المناسب.

ومن المؤكد أن يورجن كلوب لا يبدو راضياً على الإطلاق على فكرة مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو، وخاصة وأن ذلك سوف يحرمه من المشاركة بالتالي مع فريق الريدز في الأشهر الأولى من عمر الموسم الجديد، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن ذلك قد يؤثر على مستواه فيما تبقى من عمر الموسم الذي سوف يشهد أيضاً إقامة مسابقة كأس أمم إفريقيا في منتصفه مما يجعل مستحيلاً بنسبة كبيرة.

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