موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الإفريقي الجمعة 14/2/2020

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موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر الإفريقي 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الزمالك، إضافة إلى عشاق النجم محمود عبد الرازق شيكابالا وأيضاً عشاق نادي الترجي الرياضي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك والترجي الرياضي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة كأس السوبر الإفريقي.

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء يوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مسابقة كأس السوبر الإفريقي 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك والترجي الرياضي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، ستكون مباراة الزمالك والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك والترجي الرياضي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة الزمالك والترجي الرياضي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات الزمالك والترجي الرياضي

موعد مباراة الزمالك والترجي الرياضي، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الزمالك والترجي الرياضي على الصعيد المحلي في الموسم الحالي 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم:

الزمالك، المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز، يمتلك في رصيده 31 نقطة من 15 مباراة.

الترجي الرياضي، المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري التونسي، يمتلك في رصيده 38 نقطة من 14 مباراة.

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