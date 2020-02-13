“الأهلي” يرأس قائمة القيمة السوقية للأندية.. و”الزمالك” الرابع

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أعلن موقع “ترانسفير ماركت”، أن النادي الأهلي جاء في المركز الأول بين أندية إفريقيا على مستوى القيمة السوقية للاعبين، مشيرا إلى أن نادي صنداونز حل في المركز الثاني قبل مواجهة الفريقين المنتظرة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك على الرغم من تراجع مستوى اللاعبين وفقا لتقيم الموقع، إلا أن “الأهلي” لا يزال على رأس القائمة بقيمة 28.15 مليون يورو.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن صنداونز منافس الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال، يأتي في المركز الثاني بقيمة 18.90 مليون لـ34 لاعبًا، بينما يحل الزمالك في الترتيب الثالث بقيمة مجموع لاعبيه 18.5 مليون يورو، بقائمة مكونة من 31 لاعبًا، ليتجاوز “بيراميدز” الذي حاز على المركز الرابع بالقائمة بقيمة تصل إلى 18.18 مليون يورو، بالرغم من أن قائمته تضم 29 لاعبًا فقط، بينما حل النجم الساحلي في المركز الخامس بقائمة لاعبين بلغت 18.15 مليون يورو، ثم جاء الترجي التونسي في المركز السادس بقيمة 17.7 مليون يورو.

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وفيما يلي رصد الموقع قيمة الأندية:

– الأهلي 28.15 مليون يورو

– صنداونز 18.9 مليون

– الزمالك 18.5 مليون

– بيراميدز 18.18 مليون

– النجم الساحلي 18.15 مليون

– الترجي التونسي 17.7 مليون

– الوداد البيضاوي 14.93 مليون

– الصفاقسي التونسي 14.2 مليون

– الرجاء البيضاوي 13.6 مليون

– كايزر تشيفز 13.18 مليون