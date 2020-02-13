المدير الفني لـ”صنداونز”: نسعى بكل قوانا للتأهل

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أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز، على سعيه الدؤوب للفوز بكأس أبطال إفريقيا أملا في ألا يخيب آمال مشجعي الفريق رغم كافة الضغوطات، مؤكدا أن الفريق سيكون متعجرفا وسوف يفوز في كافة المباريات المحلية والدولية وسيحاول بكل قدراته وسوف يسخر كل إمكانياته من أجل الفوز.

وأضاف موسيماني، في تصريحات صحفية لموقع heraldlive، أن الفريق سوف يسعى بكل طاقته لإحراز الأهداف والحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في النسخة المقبلة.

جدير بالذكر أن صندوانز يحتل الترتيب الثالث محليًا في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة عن المتصدر كايرز شيفز إلا أن “البرازليون” لديهم مباراتين مؤجلتين، وعلى جانب الكأس نجح صنداونز في التأهل للمرحلة الثانية من دور الـ16 عقب الفوز على فريق سوبر سبورت مساء السبت الماضي.

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