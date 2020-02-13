الغندور: 5 جنسيات مرشحة للتحكيم في قمة السوبر والدوري

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قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه تم ترشيح 5 جنسيات من أجل قيادة قمة السوبر والدوري والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك، موضحا أنه لا يفكر في مباراة السوبر فقط بل في الدوري أيضا بين الأهلي والزمالك وسعيا لذلك يخاطب عدد من الاتحادات.

وأضاف الغندور، في تصريحات صحفية لقناة “أون سبورت”، أن الجنسيات المرشحة لقيادة المباراة بينها النرويج وكرواتيا والدنمارك والمجر وبولندا، مشيرا إلى أن المجموعة الأولى والتي تضم 18 حكمًا حصلوا على الموافقة لتطبيق تقنية الـVAR، مضيفا أن الباقي بحاجة إلى الحصول على موافقة باقي المجموعات بجانب اختبارات الملاعب حيث خضع ملعبي القاهرة والسلام للاختبار وسنقوم في الفترة المقبلة لاختبار ملعبي المقاولون العرب وجهاز الرياضة العسكري.

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ويواجه النادي الأحمر، الزمالك في مباراة قمة السوبر المصري المقررة 20 فبراير الجاري، ويتجدد اللقاء مرة أخرى في 24 من نفس الشهر ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.