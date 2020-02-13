مدرب مانشستر سيتي: فشلي في الفوز على “ريال مدريد” يهدد منصبي

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قال الكتالوني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن اخفاقه في الفوز على “ريال مدريد” الإسباني خلال دوري أبطال أوروبا، قد يعرضه إلى الإقالة من منصبه، موضحا أنه إذا لم يفز عليهم سوف يأتي إليه مدير النادي ويقول له: “فشلت في مهمتك سأقيلك”.

وأضاف جورديولا، خلال لقاءه مع “فوتبول ديلي”، أنه ليس لديه بدائل أخرى سوى الفوز بالمباراة وإحراز دوري أبطال أوروبا.

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ومن المقرر أن يحل مانشستر سيتي ضيفًا على ريال مدريد في 26 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وكانت عدد من التقارير ذكرت تصريحات في أكثر من مناسبة، بشأن احتمالية رحيل بيب عن ملعب الاتحاد نهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تشير إلى سعر إدارة يوفنتوس للتعاقد مع البالغ من العمر 49 عامًا لخلافة ماوريسيو ساري.