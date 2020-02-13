“عودة لطفي وأفشة للملعب بعد التعافي”.. استعدادات “الأهلي” لمواجهة “الساحلي”

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يستعد فريق الكرة في النادي الأهلي، للمواجهة المقررة مع المصري البورسعيدي والمؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري والتي ستقام على ملعب “المكس” في الاسكندرية، والتي سوف تشهد ظهور الثنائي علي لطفي ومحمد مجدي “أفشة” قبل مباراة الأهلي مع الساحلي المقررة غدا.

وقال الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إنه من المقرر مشاركة علي لطفي بعد تعافيه من إجهاد عضلة السمانة والذي اشتكي منه قبل مباراة طلائع الجيش الأخيرة والتي انتهت لصالح الأحمر بنتيجة (3-0)، كما سوف ينضم محمد مجدي “أفشة” عقب انتهائه من تنفيذ البرنامج الاستشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي وذلك وفقًا للسياسة التي يتبعها رينيه فايلر مع اللاعبين بسبب ضغط المباريات.

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ويواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق، جلساته التنسيقية مع الجهاز الإداري بالنادي من أجل الترتيب للسفر للإمارات 17 من فبراير الجاري.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يقيم النادي الأهلي مباراة السوبر المصري أمام الزمالك في 20 من الشهر الحالي بالإمارات، قبل أن تتجدد المواجهة بين الطرفين في 24 من الشهر ذاته.