حارس مرمى الترجي: الزمالك قوي ولكننا الأفضل

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قال معز بن شريفية حارس مرمى الترجي التونسي، إن فريقه لديه عدد من اللاعبين المميزين من المتفوقين في اللياقة البدنية ما يجعلهم قادرين على التغلب على الزمالك، مضيفا أن الترجي سيكون بطل إفريقيا لأنه الأفضل.

وأضاف بن شريفية، في تصريحات صحفية خلال صحيفة “الصباح” التونسية، أن الجميع مستعد لبذل كل جهده من أجل التتويج، موضحا أن الزمالك منافسا صعبا ولكن الترجي قوي.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه الترجي، غدًا، في العاصمة القطرية الدوحة على ملعب “الغرافة” خلال مباريات السوبر الإفريقي.

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