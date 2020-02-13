“هزيمة وانتصار”.. أداء “كارتيرون” يدفع بـ”الزمالك” إلى النهائيات

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12 عاما قضاهم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك الحالي، في التدريب الكروي بعدما بدأ في 2008، ليخوض العديد من المنافسات أمام فرق قوية، يرصد التقرير التالي أبرز محطات المدرب الفرنسي، قبل لقاء الزمالك مع الترجي في الدوحة.

– خاض كارتيرون دوري أبطال إفريقيا خلال نهائي 2014 /2015 حيث كان مدربًا لفريق مازيمبي، وقدم مع الفريق الكونغولي 28 مباراة بمختلف البطولات، ووصل معه إلى نهائي دوري الأبطال، والذي حقق فيه هدفين خلال مباراة الذهاب نظير هدف واحد، وفي الإياب فاز بهدفين دون رد وحقق اللقب الإفريقي.

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كما قدم المدرب الفرنسي نهائي نسخة 2017 /2018، خلال قيادته للنادي الأهلي المصري في 17 مباراة وقاده إلى نهائي دوري الأبطالإلا أن النتيجة كانت غير مرضية حيث فاز فريق باب سويقة 3-1، وتوج بثلاثثة نظيفة بطلًا لإفريقيا.

وأقيل خلال خسارته في كأس السوبر الإفريقي في نسخته 2019، ليغادر إلى تدريب فريق الرجاء المغربي محققا لقب كأس الكونفدرالية في نفس الموسم ليفوز بهدفين مقابل هدف ويتوج الفيق بطلًا للسوبر، ليعود إلى مصر مدربا لفريق الزمالك الذي يبحث عن التتويج للمرة الرابعة في تاريخه والثانية في تاريخ المدرب خلال مباراته غدا مع الترجي التونسي على أرض العاصمة القطرية الدوحة.