مدافع الترجي: الزمالك منافس محترم ولكننا أصحاب الكأس

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أعرب المدافع شمس الدين الذوادي لاعب فريق الترجي التونسي، عن ثقته بشأن قدرات فريقه في تجاوز فريق الزمالك والتتويج بلقب السوبر الإفريقي، موضحا أن الزمالك منافس محترم ولكن لا نريد أن نستسهل المهمة خلال الفوز بكأس السوبر الإفريقي.

وأضاف مدافع الترجي، في تصريحات صحفية، أن امكانيات الفريق تتجاوز الزمالك مؤكدا أنهم سيعودوا حاملين كأس السوبر الإفريقي لمواصلة مشوارهم إلى دوري الأبطال.

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ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الترجي، غدا على أرض العاصمة القطرية الدوحة، في منافسات كأس السوبر الإفريقي، على أن يتجدد اللقاء مرة أخرى في إطار منافسات دور الـ8 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراة الأولى في القاهرة خلال فبراير الجاري.