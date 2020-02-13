3 تحديات الزمالك أمام الترجي التونسي في مباراة غدا

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يستعد الزمالك للقاء الترجي التونسي، بعد 17 عامًا من الغياب عن بطولة السوبر الإفريقي على أن يقام اللقاء غدًا في مباراة ستقام على ملعب “الغرافة” في العاصمة القطرية الدوحة، وهو ما يدفع الزمالك لمواجهة تحديات عديدة يرصد التقرير التالي أبرزها:

-يسعى الزمالك إلى استعادة أمجاده في بطولة كأس السوبر الإفريقي بعد سنوات من الغياب، بعدما أحرز آخر بطولاته في 2003 على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

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– يبحث المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن إحراز ثالث بطولاته بعدما حصل على بطولة أبطال إفريقيا مع مازيمبي، والسوبر الإفريقي مع الرجاء البيضاوي المغربي.

– يسعى الزمالك للحفاظ على مركزه أمام الترجي التونسي، بسبب فوزه عليه في لقاءات سابقة.