التشكيل المتوقع الزمالك والترجي في لقاء السوبر الأفريقي

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يخوض نادي الزمالك، اليوم، مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، في الدوحة، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض أبناء القلعة البيضاء بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، اللقاء بتشكيل متوقع يتكون من:

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في حراسة المرمي : محمد أبوجبل.

وفي خط الدفاع: حازم إمام، ومحمود علاء، ومحمود الونش، ومحمد عبدالشافي.

وفي الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي.

وفي خط الهجوم: أشرف بن شرقي، ومصطفى محمد، ويوسف أوباما، وأحمد سيد “زيزو”.

فيما يخوض الترجي بقيادة معين الشعباني اللقاء بتشكيل متوقع يتكون من:

في حراسة المرمي: معز بن شريفية.

وفي خط الدفاع: إلياس شتي، وشمس الدين الذوادي، ومحمد علي اليعقوبي، وسامح الدربالي.

وفي الوسط: فوسيني كوليبالي، وعبدالرءوف بن غيث، وحمدو الهوني.

وفي قلب الهجوم: محمد علي بن حمودة، ومحمد علي بن رمضان، وطه ياسين الخنيسي.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي، وقناة Alkass Three HD بتعليق أحمد الطيب.