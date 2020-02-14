تشكيل الأهلي المتوقع الليلة أمام المصري البورسعيدي في الدوري العام

Advertisements

يشهد ملعب المكس في مدينة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي تحديداً في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وستكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، فيما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / رامي ربيعة / محمود متولي / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: السويسري رينيه فايلر.

وينتظر المارد الأحمر العديد من التحديات الصعبة في المرحلة القادمة، وفي مقدمتها صدامه المتكرر مع غريمه التقليدي فريق الزمالك في ظرف أيام قليلة، حيث يلتقي معه أولاً في مباراة كأس السوبر المصري يوم الخميس القادم، ثم يلتقي معه بعدها بأيام قليلة فقط في مسابقة الدوري العام.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الفريق الأهلاوي تنتظره مواجهة نارية من العيار الثقيل أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً وإياباً ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

إقرأ أيضاً: التشكيل المتوقع الزمالك والترجي في لقاء السوبر الإفريقي