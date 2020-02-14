موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني السبت 15/2/2020

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موعد مباراة برشلونة وخيتافي، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق خيتافي في مساء يوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وخيتافي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وخيتافي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة وخيتافي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

موعد مباراة برشلونة وخيتافي، يستعد فريق برشلونة حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق خيتافي في مساء يوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة وخيتافي تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وخيتافي، ستكون مباراة برشلونة وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وخيتافي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة برشلونة وخيتافي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وخيتافي

موعد مباراة برشلونة وخيتافي، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من برشلونة وخيتافي في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة:

برشلونة، المركز الثاني، يمتلك في رصيده 49 نقطة.

خيتافي، المركز الثالث، يمتلك في رصيده 42 نقطة.

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