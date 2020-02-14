تعرف على طرق مشاهدة مباراة الزمالك والترجي الليلة في كأس السوبر الإفريقي

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لا يزال العديد من عشاق نادي الزمالك أو حتى عشاق نادي الترجي الرياضي التونسي يبحثون حتى الآن عن الطريقة الأمثل من أجل مشاهدة مباراة الزمالك والترجي مساء اليوم الجمعة في إطار مسابقة كأس السوبر الإفريقي.

ولم يتبقى على انطلاقة اللقاء سوى بضعة ساعات قليلة فقط لا غير، حيث من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن المباراة سوف تُقام على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

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وكانت الجماهير العاشقة للناديين تأمل في أن يتم نقل مباراة الزمالك والترجي عبر إحدى القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وذلك سواء قناة بي إن سبورت HD المجانية أو حتى قناة الكأس القطرية الرياضية HD الأولى أو الثالثة المجانية.

ومن جانبها، حسمت مجموعة بي إن الإعلامية كل ذلك الجدل حول القناة الوحيدة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في مساء اليوم عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث أكدت أن قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة ستكون هي الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الناقلة لكأس السوبر الإفريقي.

على صعيد متصل، أشار راديو “نسمة” التونسي في الساعات الماضية إلى أن عشاق الكرة العربية يُمكنهم أيضاً متابعة مباراة الزمالك والترجي بشكل مجاني على القمر الصناعي يوتلسات، وذلك تحديداً عبر كلاً من قناة RTS 2 إضافة إلى RTB.

ويجب الإشارة أيضاً إلى أن هناك العديد من القنوات المجانية التي سوف تتكفل بنقل مباراة الزمالك والترجي، وذلك عبر الأقمار الصناعية الأوروبية المختلفة، ومن أجل معرفة هذه القنوات المجانية التي ستقوم بنقل المباراة يجب عليك الضغط فقط على العبارة التالية: “قنوات مفتوحة لنقل مباراة الزمالك والترجي“.

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