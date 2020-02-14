تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة السوبر الإفريقي الليلة أمام الترجي التونسي

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي في إطار مسابقة كأس السوبر الإفريقي 2020.

وتُقام مباراة الزمالك والترجي الرياضي في مساء اليوم الجمعة على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحديداً بداية من الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة كأس السوبر الإفريقي الليلة أمام فريق الترجي الرياضي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام / محمود حمدي الونش / محمود علاء / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق الزمالك كلاً من: محمد عواد / محمد عبد الغني / محمد حسن / مصطفى فتحي / عبدالله جمعة / محمد أوناجم / كاسونجو كابونجو.

ويخوض فريق الزمالك هذه المباراة بصفته بطلاً للنسخة الماضية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

ومن جانبه، يخوض فريق الترجي الرياضي هذه المباراة بصفته بطلاً للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه في المباراة النهائية على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي.

يُذكر أن فريق الترجي الرياضي سبق له وأن خاض النسخة الماضية من مسابقة كأس السوبر الإفريقي، والتي تم إقامتها العام الماضي 2019 في العاصمة القطرية الدوحة، ولكن خسر حينها فريق الترجي الرياضي المباراة بهدفين مقابل هدف واحد على يد فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

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