تشكيل الأهلي الرسمي الليلة لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري العام

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في مساء اليوم الجمعة على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، وذلك تحديداً بداية من الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج / عمرو السولية / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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