قبل لقاءي القمة.. الأهلي يصدر قرارا عاجلا

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بعد ثلاثية الأهلي في شباك المصري البورسعيدي، أمس، أصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قرارا عاجلا، للحفاظ على تركيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقرر عبد الحفيظ فرض الحظر الإعلامي على اللاعبين، حيث يخوض الأهلي، الخميس المقبل، مباراة قوية أمام غريمه الزمالك في السوبر المصري بالإمارات، ثم مواجهته بالدوري، 24 فبراير الحالي، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بالدوري.

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وفي 29 فبراير، سيخوض الأهلي لقاء ناريا أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي انتصاره الـ15 في بالدوري بفوزه على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، متصدرا قمة ترتيب الدوري بـ 45 نقطة.