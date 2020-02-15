صدمة للمنتخب الأوليمبي بشأن مشاركة محمد صلاح

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صدم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفيا” المنتخب الأوليمبي، قبل انطلاق الأولمبياد في طوكيو، بشأن اللاعب الدولي محمج صلاح.

وقال “فيفا”، إن ليفربول الإنجليزي له الحق في منع مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي، مشيرا إلى أن البطولة ليست ضمن الأجندة الدولية، خلال الفترة 2018-2024 بحسي ما ذكرته صحيفة “صن” البريطانية.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة الدولي، أن الأندية ليس لها التزام بالسماح للاعبين بالمشاركة في البطولة.

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أعرب عن رغبته في ضم محمد صلاح لقائمة المنتخب؛ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وعبر المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، عن لا يرغب في خسارة لاعب في فترة الإعداد.