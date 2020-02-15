اتحاد الكرة يرد على “فيفا” بشأن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

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بعد تصريحات اتحاد الكرة الدولي “فيفا” بشأن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو 2020، قال عمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، أن صلاح لا توجد لديه مشكلة في المشاركة بأولمبياد طوكيو.

وأضاف الجنايني أن آخر لقاء جمعه باللاعب محمد صلاح أعرب خلاله الأخير عن استعداده، وترحيبه بالمشاركة في أي وقت لخدمة مصر، مشيرا إلى أنه لم يرفض المشاركة.

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وأكد القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إنه سيبحث مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي ونادي ليفربول، مسألة مشاركة صلاح.

وقال مصدر مسؤول باتحاد الكرة، إن الحديث عن مشاركة صلاح في الأولمبياد سابق لأوانه، مشيرا إلى أن مشكلات صلاح مع الجبلاية انتهت، وأشاد صلاح بعدها بالجهود التي يبذلها الاتحاد.