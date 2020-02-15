موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني الأحد 16/2/2020

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موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإسباني، إضافة إلى عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وسيلتا فيغو قبل هذه المباراة بينهما في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق سيلتا فيغو في مساء يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، ستكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD16 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وسيلتا فيغو

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من ريال مدريد وسيلتا فيغو في مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020 حتى هذه اللحظة من عمر الموسم بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة:

ريال مدريد، المركز الأول، يمتلك في رصيده 52 نقطة.

سيلتا فيغو، المركز الثامن عشر، يمتلك في رصيده 20 نقطة.

وإليكم الآن نتائج فريق ريال مدريد في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

بلد الوليد 1/0 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

ريال سرقسطة 4/0 ريال مدريد، ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد 0/1 أتلتيكو مدريد، الدوري الإسباني.

ريال مدريد 4/3 ريال سوسيداد، ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

اوساسونا 4/1 ريال مدريد، الدوري الإسباني.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق سيلتا فيغو في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

أتلتيك بيلباو 1/1 سيلتا فيغو، الدوري الإسباني.

ديبورتيفو ميرانديس 1/2 سيلتا فيغو، دور ال32 من كأس ملك إسبانيا.

سيلتا فيغو 0/0 إيبار، الدوري الإسباني.

فالنسيا 0/1 سيلتا فيغو، الدوري الإسباني.

سيلتا فيغو 1/2 إشبيلية، الدوري الإسباني.

وأخيراً سوف نستعرض لكم تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراته القادمة أمام فريق سيلتا فيغو:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / توني كروس.

خط الهجوم: إدين هازارد / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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