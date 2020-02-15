موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام بمشاركة “تريزيجيه” الأحد 16/2/2020

Advertisements

موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في عصر يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي أستون فيلا، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وأيضاً عشاق نادي توتنهام هوتسبير، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، يستعد فريق أستون فيلا لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير في عصر يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020 على ملعب فيلا بارك على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير والقنوات الناقلة

موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، ستكون مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير

موعد مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 25 جولة من عمر الموسم:

أستون فيلا، المركز السابع عشر، يمتلك في رصيده 25 نقطة.

توتنهام هوتسبير، المركز السادس، يمتلك في رصيده 37 نقطة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني الأحد 16/2/2020