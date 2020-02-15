الأهلي يؤكد جاهزية رمضان صبحي قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك

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حسم النادي الأهلي كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص موقف النجم رمضان صبحي من المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المباراة المنتظرة القادمة أمام الغريم التقليدي الزمالك في إطار مسابقة كأس السوبر المصري.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أن رمضان صبحي بات جاهزاً بنسبة 100% من أجل المشاركة مجدداً في المباريات، بعدما تعافى تماماً من الإصابة القوية التي لحقت له في الأسابيع الماضية.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب شارك بصورة طبيعية مع زملائه في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب مختار التتش، على أن يكون متواجداً ضمن قائمة الفريق التي سوف تتجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في يوم الإثنين المقبل.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن قرار إشراك رمضان صبحي في لقاء كأس السوبر المصري أمام الزمالك من عدمه سوف يكون بيد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر وحده فقط لا غير.

يُذكر أن الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر قد نشر صورة للاعب رمضان صبحي في الساعات الماضية، وذلك أثناء مشاركته في المران الجماعي للفريق الأهلاوي لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، مما يعني أن مشاركته في مباراة كأس السوبر المصري أو في جزء منها على الأقل قد يكون وارداً بنسبة كبيرة.

ويحتاج فريق الشياطين الحمر لخدمات جميع نجومه في المرحلة القادمة، وخاصة في ظل كثرة المواجهات الصعبة التي سوف يخوضها سواء محلياً أو خاصة على الصعيد القاري، ولعل أبرزها يتمثل في مواجهة الذهاب والإياب مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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