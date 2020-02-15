الكاف يُعين نجامبو وجاساما لإدارة مباراتي الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

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كشف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن هوية حكام مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في الأسابيع القليلة القادمة.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات صحفية له أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قام بتعيين الحكم الكونغولي جان جاك نجامبو، من أجل إدارة مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز المقرر إقامتها في نهاية شهر فبراير الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.

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وأشار أيضاً إلى أن الاتحاد الإفريقي قام بتعيين الحكم الجامبي باكاري جاساما، من أجل إدارة مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز المقرر إقامتها في مطلع شهر مارس المقبل من العام الحالي 2020 على أرض دولة جنوب أفريقيا.

يُذكر أن هذه المواجهة تُعتبر ثأرية بالنسبة إلى فريق الأهلي ولاعبيه على وجه التحديد، نظراً لأن فريق صن داونز كان قد أقصى المارد الأحمر بطريقة مذلة للغاية من الدور ربع النهائي أيضاً ولكن في النسخة الماضية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز فريق صن داونز وقتها فريق لقاء الذهاب على أرضه بخماسية نظيفة، وهي أكبر خسارة قارية في تاريخ أبناء القلعة الحمراء، قبل أن يتمكن فريق الشياطين الحمر من الفوز في لقاء الإياب على ملعب برج العرب بهدف وحيد مقابل لا شيء.

ولم يكن ذلك الهدف الوحيد كافياً على الإطلاق للفريق الأهلاوي، والذي عجز تماماً عن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا منذ عام 2013، بالرغم من كونه زعيم القارة السمراء من خلال نجاحه في الظفر بذلك اللقب الغالي في 8 مناسبات سابقة.

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