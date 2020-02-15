الأمن يرفض نقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى ملعب القاهرة الدولي

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أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الجهات الأمنية لا تزال رافضة بشكل قاطع فكرة نقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي إلى ملعب القاهرة الدولي بدلاً من إقامتها على ملعب السلام.

وأوضح محمد مرجان خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت أن الجهات الأمنية قد رفضت فكرة نقل المباراة إلى ملعب القاهرة الدولي في الاجتماع الأمني الذي تم عقده في يوم الخميس الماضي.

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وأشار أيضاً إلى أن الأمن يرى أنه من الأنسب حتى الآن إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على ملعب السلام مثلما كان محدد في وقت سابق، على أن يتم السماح من أجل حضور 10 آلاف مشجع في المدرجات.

وشدد محمد مرجان في حديثه على أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لا يزال لم يستسلم بعد بخصوص ذلك الملف، حيث تواصل مؤخراً مع وزير الشباب والرياضة بصفة شخصية من أجل محاولة التأثير على قرار الجهات الأمنية بأي وسيلة ممكنة.

وأضاف أيضاً أن وزير الشباب والرياضة وعد الكابتن محمود الخطيب بالتدخل وبحث الأمر، حتى يتم حل المشكلة قبل وقت كافي من موعد اللقاء الذي سيُقام في نهاية شهر فبراير الجاري وتحديداً في يوم 29 أي بعد أسبوعين فقط تقريباً من الآن.

يُذكر أن الكابتن محمود الخطيب سبق وأن أعرب عن رغبته في نقل مباراة الأهلي وصن داونز إلى ملعب القاهرة الدولي مع السماح لقرابة 50 ألف مشجع أهلاوي من الحضور في المدرجات من أجل دعم ومساندة اللاعبين.

وتأتي هذه المباراة بين الأهلي وصن داونز ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019 / 2020.

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