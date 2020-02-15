الأهلي ينفي أنباء تجديد عقد مروان محسن مع تأجيل الملف حتى مارس المقبل

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حسم مصدر مقرب من النادي الأهلي كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتجديد عقد النجم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد المصدر أن كل الأخبار التي تم نشرها بخصوص ذلك الملف سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في وسائل الإعلام، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لا يزال لم يعقد أي جلسات تماماً مع مروان محسن، من أجل فتح التفاوض معه حتى يتم تجديد عقده مع المارد الأحمر.

وشدد المصدر على أن ذلك الملف سوف يتم فتحه في شهر مارس المقبل وليس الآن، وهو نفس الوضع أيضاً بالنسبة إلى الرباعي الكبار مثل وليد سليمان وشريف إكرامي إضافة إلى حسام عاشور وأحمد فتحي.

وأضاف أيضاً أن تأجيل هذه الملفات الهامة إلى الشهر القادم يأتي بسبب رغبة الجهاز الفني للفريق الأهلاوي بقيادة السويسري رينيه فايلر في التركيز على التحديات القادمة سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو خاصة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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