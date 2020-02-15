موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي الأحد 16/2/2020

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موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، يستعد فريق إنتر ميلان لملاقاة مضيفه فريق لاتسيو في مساء يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي إنتر ميلان، إضافة إلى عشاق النجم البلجيكي روميلو لوكاكو وأيضاً عشاق نادي لاتسيو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من إنتر ميلان ولاتسيو قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، يستعد فريق إنتر ميلان لملاقاة مضيفه فريق لاتسيو في مساء يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2020 على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة إنتر ميلان ولاتسيو تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، ستكون مباراة إنتر ميلان ولاتسيو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إنتر ميلان ولاتسيو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات إنتر ميلان ولاتسيو

موعد مباراة إنتر ميلان ولاتسيو، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من إنتر ميلان ولاتسيو في مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020 حتى الآن بعد مرور 23 جولة من عمر المسابقة:

إنتر ميلان، المركز الأول، يمتلك في رصيده 54 نقطة.

لاتسيو، المركز الثالث، يمتلك في رصيده 53 نقطة.

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