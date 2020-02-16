أحمد الكاس: سعيد بالفوز على الحرس ولا أفكر في الأهلي

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تأهل أبو قير للأسمدة إلى ربع نهائي كأس مصر عقب إقصاء حرس الحدود من دور الـ16 لكأس مصر بثنائية نظيفة، وأعرب المدير المدير الفني للفريق أحمد الكاس، عن سعادته بهذا الفوز.

وقال الكاس إن أبو قير حقق إنجازا تاريخيا بالوصول لهذا الدور، حيث لم يصل له من قبل أي فريق بالدرجة الثانية سوى المقاولون العرب، كاشفا عن سر فوز فريق على الحرس وهوى “احترام لاعبيه للفريق، وتنفيذ تعليماته في الملعب”.

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وأضاف أن لاعبيه كانوا يعانون من عدم الثقة، لكنهم خاضوا مباراة الحرس بكل جدية، مشيرا إلى أنه ينتظر الفائز من مباراة الأهلي والترسانة لمواجهته في دور الثمانية.