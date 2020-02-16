قبل لقاء السوبر.. مباراة قمة خماسية بين نجوم الأهلي والزمالك

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أعلن مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي، التنسيق مع اتحاد الكرة “الجبلاية” من أجل إقامة مباراة كرة قدم خماسية بين لاعبي الأهلي والزمالك السابقين، على هامش مباراة السوبر المصري.

وقال العريفي إن الاتحاد المصري اختار أسماء اللاعبين، مشيرا إلى أن من المقرر إقامة حفل، الأربعاء المقبل، في صالة نادي الجزيرة، قبل مباراة السوبر بيوم، بحضور اللاعبين.

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ويواجه النادي الأهلي بطل الدوري نظيره الزمالك بطل كأس مصر، في مباراة السوبر المحلي، في مدينة أبوظبي، الخميس المقبل.