الأهلي يخاطب الأمن لخوض مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

Advertisements

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن النادي الأهلي يسعى مع الجهات الأمنية لنقل مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا إلى استاد القاهرة، مشيرًا إلى أنهم يرغبون في زيادة أعداد الجماهير لـ 30 ألف متفرج بدلا من 10 آلاف.

وأضاف أن الأهلي خاطب الأمن لإقامة المباراة على استاد القاهرة بحضور 65 ألف متفرج، موضحا أنه إذ جرى الموافقة على 50 ألف متفرج سيكون الأمر جيدًا.

Advertisements

ويستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز في 29 فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.