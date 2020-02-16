صبحي: خوض الأهلي لقاء صن داونز باستاد القاهرة يخص “الجبلاية”

Advertisements

قال أشرف صبحي وزير الرياضة، إن اللعب على استاد القاهرة أمر يخص اتحاد الكرة والنادي الأهلي والجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة لا توجد لديها أي مشكلة حيث إنها تساند ما يجرى الاتفاق عليه.

وأضاف وزير الرياضة، في تصريحات ببرنامج “نمبر وان”، أن الوزارة تحاول دعم ومساندة ما يجرى الاتفاق عليه من قبل الأطراف المسؤولة.

Advertisements

كان النادي الأهلي طلب نقل مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي إلى استاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما طلب النادي زيادة عدد المشجعين لـ40 ألف متفرج.